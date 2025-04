The Triple-i Initiative 2025

Ce 10 avril au soir a eu lieu la deuxième édition de la Triple-i initiative 2025. On suppose que comme notre gouvernement, le nom invite à penser qu'ils sont fiers d'être des amateurs mais eux ont bien raison d'en être fier. Le show sans manière réunissait cette année une trentaine de studios indépendants présentant leurs projets en cours et à venir. C'était donc l'occasion de voir un peu de tout : du très indé et expérimental jusqu'au pseudo AA ou AAA et tout celà sans homme-sandwich (ou Homme-Doritos comme on dit chez nous), ce qui est toujours plus agréable.

Neverway

Deep Rock Galactic: Rogue Core

Tears of Metal

SacriFire

Endless Legend 2

Frostrail

Moonlighter 2

Star Birds

Escape Simulator 2

Outbound

Enshrouded

Timberborn

BlazBlue Entropy Effect

Opus: Prism Peak

Blacksmith Master

Heroes of Might & Magic: Olden Era

Deep Rock Galactic: Survivor

The Alters

Speed Runners 2

over the hill

Super Fantasy Kingdom

X4 Foundations

Rematch

Vampire Survivors - Emerald Diorama

IKUMA – The Frozen Compass

Shapez 2 - Dimension update

V Rising: Invaders of Oakveil

Necesse: The Forgotten Depths

Duskfade

Morbid Metal

The Eternal Life of Goldman

Into the Fire

Clover Pit

No, I'm not a Human

VOID/BREAKER

Katana Zero

La présentation a été assez longue, même sans blabla puisqu'elle a duré une bonne heure, enchaînant pas moins de 36 trailers de jeux ou de mises à jour sans interruption.La bonne nouvelle pour vous comme pour moi, c'est que les petits gars derrière le show ont sorti chaque trailer de façon séparée sur la page youtube de l'évènement , donc je peux non seulement vous proposer les vidéo principales mais aussi les vidéos d'interview complémentaires fournies par certains des développeurs.Alors, qu'est ce qu'on avait au menu ?Un jeu tout en pixel art par le graphiste de Celeste et le compositeur DisasterPeace, qui avait notamment composé la bande son de Fez . Ca ressemble à un zelda SNES horrifique un peu glauque. C'est développé par ColdBlood Inc et édité par Outersloth et on ne peut que le mettre enil s'agit d'un spinoff du jeu de base, avec encore un peu plus de roguelike dedans. Le jeu d'origine n'a pas réussi à me retenir plus d'une heure, donc j'ai du mal à juger des changements de la formule.et vous avez aussi 20 minutes de discussion avec les développeur pour en savoir plus.Un jeu façon BD où on a l'air de faire des combats massifs façon invasion du Gondor dans le Seigneur des Anneaux. Ce sera sans doute moins palpitant quand même. Il est développé et édité par Paper Cult et. Il y aurait une béta ouverte en cours. SacriFire a des airs de vieux Final Fantasy avec ses sprites 2D se déplacant dans un monde en 3D. C'est Pixelated Milk! qui est à la manoeuvre et il devrait sortir auPremier gros titre dans cette liste : Endless Legend 2 . Ca a l'air toujours aussi chouette et encore plus varié. On retrouve le couple Amplitude Studios Hooded Horse derrière etFakefish et Shiro Unlimited dévoilent Frostrail , un DayZ dont le camp de base est un train. Ca n'a pas l'air plus original que ça mais le jeu a le temps de se trouver une identitéLe jeu où on parcourt des donjons pour revendre tout ce qu'on y a trouvé. On l'avait déjà apeçu il y a quelques temps mais on le revoit en action et le passage à la 3D semble vraiment réussi. Toujours pas de date de sortie précise hélas mais il devrait arriversur MS Store, Steam, Game Pass, Xbox Cerises et PS5.Lui aussi aperçu en juin dernier , il revient nous montrer le premier jeu issu de l'alliance entre Toukana Interactive (Dorfromantik) et Kurzgesagt. Comme on peut s'y attendre tout y est choupi, rondouillard et coloré, mais on attendra d'en voir plus pour savoir si il est aussi plaisant à jouer (où on regardera la vidéo de gameplay de 20 minutes que les developpeurs ont publiée bien après le show et que je vous colle ci-dessous). On devrait normalement le voirJe ne connaissais pas le 1 mais Escape Simulator 2 vient d'être annoncé. Comme on peut le deviner au titre, il s'agit d'un simulateur d'escape room et une démo est même déjà disponible sur Steam. Pine Studio s'occupe du développement comme de l'édition même si on n'aIl aurait pu s'appler Camping Simulator. On y gère un camping car et on peut créer ses propres cabanes dans les bois. Ca a l'air un peu rustique mais c'est coloré. Pas encore de date de sortie mais. C'est Square Glade Games qui développe et édite.Le très bon jeu d'aventure médiéval fantastique tout en voxels refait parler de lui en annonçant le nom de sa prochaine et sixième mise à jour : Thralls of Twilight. Celle-ci arrivera en, toujours sur Steam et GeForce Now.Le jeu de gestion de ville de castors verra lui aussi débarquer sa prochaine mise à jour, la septième enTraitez moi d'inculte si vous voulez mais je découvre BlazBlue Entropy Effect , qui est d'après sa description Steam un "rogue-like explosif aux combos et à la réactivité ultra-satisfaisants" et qui si on en croit le trailer vient de dépasser le million de copies vendues. Tout cela pour dire qu'un partenariat avec Dead Cells permettra de jouer un personnage de ce dernier et qu'un mode co-op local devrait sortir bientôt. Cool.Le jeu qui pour moi restera la pépite de cette soirée : Opus: Prism Peak est le fruit de Sigono Inc au développement et de Shueisha Games à l'édition. Assez proche du dessin animé interactif, le jeu fait se rencontrer un photographe et une jeune fille à travers un monde coloré et fantastique à la Ghibli. J'avoue être très intrigué et espérer qu'il y aura un peu plus que des photos à y prendre quand il sortira à l'Développé par Untitled Studio et édité par Hooded Horse Blacksmith Master ressemble fortement au dernier jeu du Donjon de Naheulbeuk où on aurait remplacé la taverne par la forge. Nain porte quoi. Souhaitons-lui d'avoir pas mal de clients pour sa sortieDes humains, des dryades, des minotaures, des morts vivants, pas de doute, c'est du Heroes of Might and Magic.Ce nouvel opus déclare vouloir revenir aux origines qui ont fait le succès de la licence donc patience aux fans qui devront attendre aussi lepour y jouer.Apparemment en développement depuis plus d'un an, cette version auto-shooter du jeu de minage, développée spécifiquement par Funday Games et jusque là en accès anticipé, a enfin une date de sortie et ce seraAprès au moins deux reports, l'enfant prodige a enfin une date de sortie qui devrait être le. La hype est toujours là pour ce jeu de survie où pour sauver sa peau il faudra se cloner pour profiter de tous les corps de métiers qu'on aurait pu faire si on avait fait d'autres choix dans la vie.Un autre jeu dont j'ignorais l'existence, il s'agit cette fois d'un jeu de course-plateforme compétitif qui n'est pas sans rappeler Mario Party . Le premier Speed Runner était sorti en 2016 et le deuxième devrait arriver. Au passage les décors 2D cheapos ont cédé la place à des versions 3D sympatiques. Les personnages ressemblent toujours à des Power Rangers par contre.Le nouveau jeu, de voitures forcément, de Funselektor Labs Inc et de Streika Games se montre largement a cet évènement via un trailer et une interview de ses développeurs. L'occasion de voir des marais, de la neige, de la savane, des terrains qui se déforment sous nos roues, de la customisation, des treuils et du trekking à plusieurs. Ca a l'air très chill, peut-être même un peu trop, mais il y a visiblement des chemins de l'extrême, donc à voir mais on n'a toujoursUn jeu de gestion de ville ressemblant fortement aux RPG NES/SNES mais avec des assauts de monstres dignes de Vampire Survivors . Ca fait un peu mal aux yeux en 2025. Il est développé par Super Fantasy Games et c'est encore hooded Horse qui est à l'édition.Retour aux jeux avec un peu de budjet avec une nouvelle mise à jour pour X4 Foundations nommée "Diplomlacy Update" et qui apportera, je vous le donne en mille, des options diplomatiques au jeu d' Egosoft Des gens ont dû jouer à Rocket League et se dire : "eh, c'est chouette comme concept, et si on faisait ça avec des humains au lieu de voitures ?". Le résultat, c'est Rematch , un jeu de foot multi-joueurs en 5 contre 5 très arcade qui sortira le 19 juin 2025. Ce sont les frenchies de Sloclap (auxquels ont doit Sifu ) qui sont derrière avec Kepler Interactive à l'édition. Il doit sortir lesur Steam, PS5 et Game Pass, mais vous pouvez aussi jouer à l'accès anticipé tout de suite en le précommandant.Attention, trailer déjanté. Si en plus comme moi vous n'avez jamais touché ni de près ni de loin à la série SaGa, il sera très difficile de comprendre ce qu'il se passe sinon que les quelques morceaux de gameplay ressemblent à Vampire Survivors. Rien d'étonnant à tout celà puisqu'il s'agit d'une mise à jour pour Vampire Survivors basée sur la série des jeux SaGa tout en apportant du coop et de nouvelles aventures.et si ça vous intéresse, les développeurs ont parlé un peu plus de leur collaboration avec Square Enix dans une seconde vidéo.Un jeu assez mignon qui parle visiblement d'un enfant qui doit traverser le grand nord avec son chien avec l'originalité de pouvoir jouer à deux, l'un dirigeant l'enfant et l'autre le chien. Un thème qui semble cher à Mooneye Studios puisque dans leur deux autres titres Farewell North et Lost Ember , parlaient aussi du grand nord et permettait de jouer un chien. Celui-ci devrait sortirsur Steam, l'EGS, PS5 et Xbox Cerises.Grosse mise à jour en vue pour le jeu de manipulation de formes Shapez 2 qui va se voir renforcé par plein d'ajouts, d'améliorations et de remaniements de concepts existants dans cette mise à jour prévue. Plus d'infos et d'images des changements apportés sont visibles sur la page Steam dédiée La mise à jour gratuite 1.1 de V Rising nommée Invaders of Oakveil se présente dans ce trailer. N'ayant pas suivi les évolutions de ce jeu d'aventure massivement multi-joueurs (comme tout ce qui est multi-joueurs), je ne ferai que vous donner sa date de sortie très prochaine :Autre mise à jour, mais cette fois pour Necesse , un jeu d'aventure vu du dessus sur un terrain procédural infini. Là aussi je vous laisse regarder le trailer pour ceux à qui ça parle.On quitte les mises à jour pour reparler de nouveaux jeux avec Duskfade , un jeu d'action-aventure en 3D qui me fait beaucoup penser à Kaku: Ancient Seal . C'est le studio Weird beluga qui développe et Fireshine games qui édite et il devrait sortir sur Steam, PS5 et Xbox CerisesRetour surprise de ce jeu qu'on avait découvert au Future Game Show 2022 (ça ne nous rajeunit pas). A mi-chemin entre du combat à la Devil May Cry et du bullet hell, le jeu de Screen Juice propose de jouer 4 personnages interchangeables à la volée pour pimenter les combats aériens. Un drôle de mélange en tous cas pour ce jeu quiUn autre retour surprise, celui de The Eternal Life of Goldman , toujours aussi inclassable si ce n'est dans les jeux de plateformes 2D fantasmagoriques et dont on peut ici découvrir les grand noms derrière la bande musicale du jeu, à savoir Kevin Penkin (Star Wars: Vision, Made in Abyss, Florence), Mason Lieberman (Overwatch 2, Stray Gods: The Roleplaying Musical, League of Legends: Wild Rift), Pete Lepley (Wargroove, Sky Rogue), et Yasunori Nishiki (Octopath Traveler, Final Fantasy VII Rebirth).sur PC, Switch, Xbox Cerises et PS5.Très intriguant jeu que ce Into the Fire qui fait immédiatement penser à une version FPS et survitaminée de Nuclear Blaze , le jeu de notre frenchy DeepNight. On y joue un pompier venu étudier un volcan qui forcément se réveille et va mettre en danger tous les gens qui habitaient autours. Il faudra apparemment faire des choix car tout le monde ne pourra pas être sauvé et un mystère pourrait bien se cacher derrière toute cette pyrotechnie. Bref, on va attendre avec intérêt la sortie ende ce nouveau titre de Starward Industry après The Invincible Retour à la légereté avec ce titre qui semble avoir repris les visuels du premier Half Life pour créer un... simulateur de machine à sous ? J'imagine que Balatro ayant bien marché, il y a du y avoir l'envie de refaire la même avec d'autres jeux d'argent. A voir si l'engouement sera le même. C'est développé par Panik Arcade et édité par Future Friends Games et ça devrait sortir cette année sur Steam.Quoi que vous ayez bu, vous n'êtes sans doute pas prêt pour le trailer de No, I'm not a Human .Ce "jeu" de Trioskaz édité par Critical Reflex vient en effet brouiller tous les codes pour livrer ce qui ressemble plus à ce que les demoreel étaient dans les années 90 : un gros patchwork d'images fixes, de dessins, de bouts de vidéos caméra à l'épaule et de trucs en 3D déformés. Steam nous dit qu'il s'agit d'un "jeu d'horreur psychologique parlant de paranoïa pendant la fin des temps", ce qui semble assez bien résumer l'ambiance de l'expérience.Autre plutôt bonne surprise de la soirée : Void/Breaker propose un genre de Risk of Rain 3D dans un environnement totalement procédural puisque les niveaux seront différents à chaque partie. C'est plutôt propre, que ce soit au niveau graphique, que des destructions alors qu'il n'y a qu'un seul développeur derrière. Celui-ci en parle d'ailleurs longuement dans une vidéo bonus et si le jeu réussit ce qu'il ambitionne, ça pourrait être un sympatique défouloir. C'est développé par Stubby Games et édité par Playstack, et ça devrait sortir cette année sur Steam, PS4; PS5 et Xbox Series.Drôle de choix que de finir par une simple mise à jour d'un jeu de 2019, mais c'est ainsi. Le show s'est donc terminé sur l'annonce d'une mise à jour gratuite pour Katana Zero , un jeu de plateforme 3D que n'auraient pas renié les Blues Brothers tant le pixel art y est de qualité.par contre pour cet ajout au jeu des développeurs d' Askiisoft édité par Devolver