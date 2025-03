ID@Xbox 2025 Showcase : le résumé à la bourre

L'IGN Fan Fest a accueilli pour son premier jour de festivités (le 24 février) l'ID@Xbox 2025 Showcase qui a mis en lumière 21 jeux à venir sur PC et Xbox, mais pas que. Je dois vous avouer que je n'ai pas eu le courage de regarder le pre-show ni le post-show (tous les deux plus longs que le Showcase lui même...) mais, s'il manque quelques infos, n'hésitez pas à commenter. Pour le reste, on vous évite les trop nombreuses pubs pour IGN. C'est pour nous, c'est cadeau.

Revenge of the Savage Planet

Sortie : le 8 mai 2025 sur Xbox Cerises et Game Pass puis plus tard sur PS4, PS5 et PC

Jump Ship

Sortie : 2025 sur PC et Xbox Cerises

Echo Weaver

Sortie : 2025 sur PC, Xbox et Game Pass

Moonlighter 2: The Endless Vault

Sortie : 2025 sur PC, Xbox Cerises et Game Pass mais aussi PS5

Blue Prince

Sortie : le 10 avril sur PC, Xbox Cerises et Game Pass

Outbound

Sortie : 2026 sur PC, Xbox Cerises mais aussi PS4, PS5 et Switch

Herdling

Sortie : été 2025 sur PC et Xbox

Wax Heads

Sortie : été 2026 sur PC et Xbox Cerises

The Lonesome Guild

Sortie : automne 2025 sur Xbox Cerises

Buckshot Roulette

Sortie : 2025 sur PC, Xbox et Game Pass

Hotel Barcelona

Sortie : 2025 sur PC, Xbox Cerises mais aussi PS5

Balatro

Disponible sur PC, Xbox, Game Pass et partout ailleurs

Rock Beasts

Sortie : 2025 sur Xbox Cerises

Ratatan

Sortie : 2025

Tempopo

Sortie : le 17 avril sur PC, Xbox, Game Pass mais aussi Switch

Woodo

Sortie sur PC, Xbox Cerises mais aussi PS5 et Switch

Tanuki Pon's Summer

Sortie : fin 2025 sur PC, Xbox et

Game Pass

mais aussi Switch

Descenders Next

Sortie : le 09 avril sur PC, Xbox et Game Pass

Tron Catalyst

Sortie : le 17 juin sur Xbox Cerises

33 Immortals

Sortie : 2025 sur PC, Xbox Cerises et

Game Pass

Lies of P: Overture

Sortie du DLC : 2025 (jeu disponible sur PC, Xbox, Game Pass, PS4, PS5 et Mac App Store)

Le trailer se veut "délire" voire WTF, mais on sent que c'est vraiment forcé, sans être ne serait-ce qu'amusant. Pour moi, c'est une bande annonce ratée. Je n'ai jamais touché au précédent, donc je ne sais pas dire si c'est dans la même veine mais, ce qui est sûr, c'est que si vous aimez le slime, vous allez adorer. De mon côté et pour reprendre la célèbre formule d'un ancien président amateur de pommes, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre.À peine plus interessant, pas très joli ni bien animé, ce nouveau jeu coopératif jusqu'à quatre joueurs vous demande de gérer votre vaisseau ainsi que de combattre dans l'espace et sur le sol de planètes qui seront le théâtre de vos joutes contres les équipes adverses. C'est un FPS de plus, mais vous pourrez vous cuisiner des pizzas, alors tout n'est peut-être pas perdu. L'accès anticipé aura lieu cet été en tout cas.Rogue-like Metroidvania très joli, mais les animations sont encore très rigides. Ça sortira cette année normalement.Nouveauté importante (et risquée) pour ce deuxième opus de Moonlighter, qui passe en effet de la 2D vue du dessus à la 3D isométrique. Eh bien, c'est joli et ça bouge bien et les couleurs pastel lui donnent un certain charme. Ça peut donner quelque chose de très bien.Revoilà Blue Prince, puzzle-aventure en vue à la première personne et en 3D Cell Shading. Bon, la courte vidéo nous l'a vite expédié mais il reste intriguant et on a envie d'en voir plus, notamment au niveau de son gameplay. Cela dit, on n'aura pas à attendre bien longtemps vu qu'il sort dans un gros mois.Vous avez toujours rêvé d'une petite virée champêtre, de camper avec votre van VW et de construire votre nouveau chez vous dans les bois de manière écolo-bobo mais sans franchir le pas car vous avez un crédit ou deux sur le dos ? Pas de problème. Outbound répondra à votre souhait et même plus, l'an prochain.Voilà une présentation qui entretient le mystère avec également un design des créatures très spécial. On imagine que ces bestioles vous seront d'une grande aide dans cette aventure fantastique dans le grand Nord, qui nous rafraîchira cet été.Pas très client de ce style graphique typé BD et encore une fois on n'en voit pas assez pour pouvoir se faire un avis éclairé. Mais on a clairement le temps d'ici sa sortie dans un an et demi.Première World Premiere de la soirée avec le nouveau Don't Nod qui n'a rien à voir avec un Life is Strange. Cet action-puzzle-aventure en 3D est très mignon, voire enfantin, et nous verrons bien cet automne s'il s'avère interessant en plus d'être charmant.On change complètement d'univers avec le crasseux Buckshot Roulette, titre qui semble se dérouler exclusivement devant une table (vous connaissez peut-être, il est déjà sorti sur PC l'an dernier). La DA se rapproche du rendu d'un jeu PS1 et colle bien à l'ambiance dérangeante voulue par ses créateurs. Comme son nom le laisse deviner, vous allez jouer à une variante de la roulette russe mais avec un fusil à pompe. Ambiance.Le jeu de Swery et Suda51 se montre à nouveau et ça a toujours l'air d'être ce à quoi on pouvait s'attendre avec cette collaboration : un jeu complètement barré. Pour le meilleur ? Nous verrons bien cette année.Voilà, vous savez tout. Le phénomène Balatro est sorti sur Game Pass, incluant évidemment la mise à jour "Friends of Jimbo" et ajoutant gratuitement le DLC 4 pour les membres.Second World Premiere pour Team17 : incarnez un groupe de rock des années 90 dans ce jeu d'aventure à choix multiples. Il faut accrocher à la DA et au rock. Ce n'est donc clairement pas pour moi.Suite spirituelle pas du tout cachée de Patapon, le jeu donne toujours autant le sourire et l'envie de se lancer dessus en rythme. Il y aura du co-op en ligne jusqu'à quatre pour venir à bout des masse d'ennemis, pouvant atteindre jusqu'à 100 personnages en même temps. Cette pépite en devenir devrait arriver cette année, sur une (ou des) plateforme(s) inconnue(s) pour l'heure.Les créateurs d'Unpacking reviennent avec un clone de Captain Toad, en encore plus enfantin, mais avec en plus une composante rythmique. On n'a jamais assez de Captain Toad-Like, alors affaire à suivre pour sa sortie dans moins de deux mois.En voilà un jeu super agréable à voir, du vrai baume pour les yeux et le coeur usé par notre triste réalité dystopique. Le gameplay semble des plus simples, chassant ainsi le dernier doute sur le fait que Woodo sera un jeu doudou tout trouvé quand il sortira, un jour.Incarnez un Tanuki facteur à velo dans cette aventure bon enfant, livrez vos paquets, prenez des photos et exécutez vos plus belles figures en BMX (c'est une parfaite introduction pour le jeu suivant).Le nouveau Descenders troque le VTT pour la planche (snowboard et skateboard). Au menu donc, des courses de sports extrêmes avec tout ce que cela implique : sauts, vitesse, figures et cool attitude.Les mordus de planches vont être aux anges dans un mois.Ahhh un jeu Tron ! Quel bonheur ! J'avoue adorer cette licence Disney, sa DA particulièrement, et je me rends compte ici qu'elle n'a pas accouché d'un grand nombre de jeux depuis qu'elle existe. Nous voilà donc face à un Roguelike, genre qui sied particulièrement à l'univers de Tron.Le jeu de Thunder Lotus se laisse apercevoir encore une (dernière ?) fois avant sa sortie en accès anticipé le 18 mars.Déjà vu il y a peu dans le dernier State of Play , le DLC de Lies of P tente de nous charmer en mettant l'emphase sur son nouveau pan d'histoire. Les amoureux du jeu sorti en 2023 se jetteront sans aucun doute dessus. Pour ma part, il est malheureusement encore coincé au milieu de mon backlog.Et enfin, l'intégralité du Showcase est à retrouver ici :