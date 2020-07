La conf' Xbox : le récap'

Après une première conférence dédiée aux jeux des éditeurs tiers, Microsoft a diffusé aujourd'hui une seconde conférence dédiée cette fois aux exclus aussi bien développées en interne que par les copains. Et par exclu, il faut comprendre "exclu console" car TOUS les jeux présentés sortiront aussi sur PC et souvent même sur Steam. Une autre précision, ils seront aussi tous dans le Game Pass. Ceci étant dit, place aux jeux car c'était une bonne conférence riche en bonnes surprises.

On commence avec un petit teaser d' Halo Infinite suivi par du gameplay. Le jeu de 343 Industries a fière allure et propose une variété de flingues sympatique ainsi qu'un grappin, l'ami du bien. On nous dit ue le jeu tournera en 4K@60FPS même si on sent que le tout est plombé par la version Xbox One. Mais le gros changement du jeu est qu'à la place d'une série de niveaux tout le jeu se passera dans un monde ouvert, un Halo. Le jeu sortira pour les fêtes probablement comme jeu de lancement de la nouvelle console.On enchaine avec la première surprise du jour vu qu'il s'agit de State Of Decay 3 . La première bande-annonce nous plonge dans une forêt enneigée avec des animaux zombies. Le développement du jeu a encore quelques années devant lui donc on enchaine vite sur Forza Motorsport . Oui, il manque un 8 dans le titre pour des raisons marketing mystérieuses. On nous parle de ray-tracing et de 4K@60FPS et c'est vrai que le tout a une bonne tête.Ce n'est pas la première fois que Microsoft présente Everwild , le nouveau jeu de Rare, mais on est toujours sous le charme du rendu. On ne sait toujours pas de quoi il est question à part de communier avec la nature et chanter du Bob Marley au coin du feu. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour jouer au nouveau DONTNOT vu que le premier épisode de Tell Me Why sortira le 27 Aout. Au programme : des rapports frère-soeur compliqués, des émotions et des vêtements chauds. Enfin, terminons ce tour d'horizon des jeux colorés avec la version XSeX de Ori And The Will Of The Wisps qui tournera en 4K@120FPS pour les trois gugus qui ont la télé/écran qui supporte cela.Obsidian a présenté pas moins de trois jeux. Le premier est une extension pour The Outer Worlds . Peril On Gorgon nous enverra sur l'astéroide du même nom qui a été le théatre d'une désastre scientifique et qui est maintenant remplie de monstres et de périls. Cette extension sortira le 9 Septembre et sera suivi epar une deuxième un peu plus tard. On enchaîne avec Grounded alias "Chéri j'ai rétréci le survival" qui sortira en évaluation précoce le 28 Juillet. On termine avec la deuxième surprise de la conf' à savoir un tout nouveau RPG ! Avowed proposera du medfan en vue à la première personne. C'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant.INTERIOR/NIGHT est un jeune studio anglais créé par une française, Caroline Marchal, conceptrice en chef sur Heavy Rain et Beyond: Two Souls. Avec leur premier jeu As Dusk Falls, elle va tenter de répondre à une question existencielle : y'a-t-il des émotions sans David Cage ? As Dusk Falls est un genre de BD interactive qui raconte la vie de deux familles dans l'Arizona. Les choix qu'on fait ont une importance et l'histoire devrait balayer près de 30 ans donc on est assez curieux du résultat. Destiny 2 et toutes ses extensions (y compris celle à venir, Beyond Light, prévue pour le 10 Novembre) seront disponibles dans le Game Pass et le jeu sera optimisé pour la XSeX. Si vous prenez le Game Pass Ultimate, vous pourrez même diffuser le jeu sur votre smartphone via xCloud. Hellblade II se passera en Finlande donc Ninja Theory a préféré vous montrer la Finlande plutôt que le jeu. Pour Psychonauts 2 , Double Fine a montré une vidéo de gameplay sous forme de clip musical avec Jack Black au chant. Le résultat est assez bordélique mais super trippant. Il n'y a toujours pas de date de sortie par contre.Jusqu'à présent, tous les jeux présentés étaient des exclus console (mis à part Destiny 2). Ceux qui vont suivre seront des exclus console temporaires et on commence avec un gros morceau vu qu'il s'agit de S.T.A.L.K.E.R. 2 La première bande-annonce ne montre pas de gameplay mais plante l'ambiance à savoir des mutants, des anomalies et Pripyat. Il faudra patienter encore quelques temps pour en savoir plus.On connaissait Fatshark via les deux opus de Vermintide et ils reviennent à la charge avec Warhammer 40,000: Darktide. Ce sera toujours un FPS jouable à 4 en coop sauf que comme son nom l'indique, il se passera cette fois dans l'univers Warhammer 40 000 et on purgera du zombie et du chaos à la place de rats géants. Sortie en 2021enhance prépare une version non-VR de Tetris Effect . Baptisée Tetris Effect Connected, elle offrira aussi un mode multi. De son côté, Sega bosse sur une nouvelle version de Phantasy Star Online 2 . Elle s'appelle New Genesis et sortira en 2021. The Gunk est le nouveau jeu des créateurs de Steamworld et il est question de nettoyer la pollution d'une planète alien. The Medium a été présentée dans la conf' précédente mais cette nouvelle bande-annonce montre la mécanique de gameplay au coeur du jeu : on jouera à la fois dans deux mondes parallèles et il faudra passer de l'un à l'autre pour résoudre les différentes énigmes. Si vous aimez ce genre de trip, on vous recommande le niveau Effects and Cause de Titanfall 2 et l'inoubliable A Crack in the Slab de Dishonored 2 On l'avait oublié mais Remedy bosse sur une campagne solo pour CrossfireX et voici une bande-annonce. C'est du Call Of Duty Advanced Ghost Warfare pur jus et contrairement aux autres jeux présentés, cette campagne solo ne sera pas dans le Game Pass (le multi est free-to-play). Ca a l'air d'être le genre de jeux qu'on prend en promo et qu'on boucle en une soirée.Revenons aux vraies exclus console avec une dernière surprise pour la route : une bande-annonce de Fable . C'et un reboot de la série développé par Playground Games, les développeurs de Forza Horizon . La bande-annonce ne montre rien donc ne vous attendez pas à une sortie en 2021.