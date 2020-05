Xbox Inside : le gros résumé

La totalité des salons de jeux vidéo étant malheureusement annulés cette année à cause du Covid-19, Microsoft a donc revu un peu sa manière de communiquer. Pas de salon ? Pas de problème : voici un Inside Xbox pour faire monter la sauce.

Et le reste ? Pour le reste, il faudra attendre. Néanmoins, une image présentée est plus que rassurante. Elle y détaille les studios tiers, travaillant sur des jeux Xbox, que ce soit évidemment sur consoles ou PC. On y voit du monde et personne ne manque à l’appel, passant d'Activision, Take 2, SEGA, Square Enix, Electronic Arts, Ubisoft, à Microids, Remedy, Amazon Games, Asobo et autre Epic Games. Une petite nouveauté développée par Out of the Blue et édité par Raw Fury , ça ne se refuse pas ! Il s’agit probablement du jeu le plus coloré de cet inside Xbox, et il n’est pas question de bourrinage, mais de puzzle/aventure à la première personne. C’est tout mignon, l’île a l’air grandiose mais vraiment étrange et il nous tarde d’en voir plus. Pour ce qui est des plateformes,sortira sur Xbox Series X, Xbox One et sur PC en fin 2020, sera compatible Smart Delivery et sera intégré directement dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.L’énorme métropole autonome, The Ascent Group, servira de décor au jeu portant (presque) le même nom, développé par Neon Giant et édité par Curve Digital . Si dès les premières secondes,donne l’impression de voir un clone de Cyberpunk 2077, c’est tout à fait normal, puisque les deux titres puise dans le même puit sans fond du cyberpunk. Par contre, il n’est pas question d’un FPS / RPG, mais plutôt d’un shooter en vue isométrique. Ca a l’air pas dégueux pour autant, surtout que Neon Giant est un tout petit studio d’une douzaine de personnes. C’est prévu sur les Xbox, avec le Smart Deliver, mais sans date précise.Quitte à rester dans le sombre pour cet Inside Xbox, autant le faire à fond et Bloober Team remplit ce cahier des charges en proposant un jeu d’horreur psychologique. Pour l’ambiance et les décors, on y retrouve tous les clichés du genre, avec beaucoup de brouillard, une forêt pas cool et une musique nous rappelant très fortement la série Silent Hill. Tout ce qu’il y a de plus normal avec Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski pour co-écrire l’OST. Quant à l’histoire, elle nous propose de prendre peur à travers Marianne, une médium qui interagit avec notre monde, mais aussi avec celui des esprits.est donc un titre à garder du coin de l’oeil, ne serait-ce pour les anciens travaux de Bloober Team, même si le récent Blair Witch n’était vraiment pas top.Oh ! Un jeu japonais ! Bandai Namco débarque avec un cousin de Code Vein. L’action de cette bande-annonce se déroule dans Tokyo, et on y voir des aliens avec des têtes d’arbres et/ou de fleurs, se faire tabasser par un ou une ado. Bref,est du beat’em up comme on aime, mais il ne faudrait pas non plus que cela soit trop classique.Développé par Systemic Reaction et édité par Avalanche Studios , on quitte les jeux sombres et sans délicatesse pour… un FPS coopératif jusqu’à 3 joueurs, dans lequel il faudra dégommer des dinosaures mutants, sur une Terre post apo. Ok. Sans aucun doute,est le jeu de cet Inside Xbox.

L'équipe Xbox avait donc prévu de nous montrer du gameplay pour des jeux en provenance d'éditeurs tiers. Et oui, il n’est pas question d’y voir ce que donnera Halo Infinite Everwild , ou même les possibles Forza Motorsport 8 et Fable 4. Pour cela, il faudra attendre le rendez-vous Xbox 20/20, prévu pour le mois de juillet, sans trop de précision.Développé par le petit studio chinois FYQD Studio , cette petite pépite technique à base d’Unreal Engine 4 et de ray-tracing nous transporte dans la peau de Shelia, une héroïne que l’on contrôlera en vue à la première personne. Une entrée en matière pour cet Inside Xbox un peu spécial, puisqueest la suite de Bright Memory, disponible pour 9,99 € sur Steam depuis la fin de son early access au 26 mars dernier. C’est joli, mais on espère un peu plus qu’une simple démo technique payante. C’est prévu sur PS4, Xbox One, PC et donc maintenant sur Xbox Series X.Une “Première Mondiale”, qui sera suivie de quelques autres. Au premier coup d’oeil et à l’arrivée du logo de Codemaster , on reconnaît sans peine, qui déboulera en octobre 2020. On nous promet pas mal de véhicules et environnements différents, et une grosse optimisation sur la prochaine console au logo vert, puisque le jeu tournera en 4K / 60 fps, ou en 120 fps avec une résolution moindre. Apparemment, un mode multi local avec écran partagé sera aussi disponible.On pensait le projet un peu mort, mais Ebb Software travaille encore et toujours sur, un titre avec une direction artistique puisant son inspiration dans les travaux de Hans Ruedi Giger, alias Mr Alien. C’est déjà prévu sur Steam, mais il semblerait que son lancement se fasse en exclue sur XSeX, en 4K / 60 fps. Et la vue de cette première bande annonce, à part se dire qu’il aura un joli logo PEGI 18, on en sait pas beaucoup plus.Si les premières secondes de cette bande-annonce font furieusement penser à du Everspace, nous en sommes peut-être pas si loin. Aux manettes du vaisseau spécial, on retrouve Deep Silver et Fishlabs , et apparemment, ça fera boom boom dans l’espace avec des infrabasses. Reste maintenant à voir ce que donne réellement, et pour cela, il faudra patienter en 2021.Une conférence américaine sans son petit lot de jeux Electronic Arts n'en serait pas vraiment une. Alors on a vuarriver sur le terrain, plus beau que jamais, sans vrai gameplay, mais avec la présence de Patrick Mahomes, le MVP du Super Bowl LIV. Notons tout de même que le titre d’EA ne sera pas dans le programme Smart Delivery, mais que les joueurs et joueuses possédant la version Xbox One, pourront faire une mise à jour gratuite pour avoir la version Xbox Series X (en possédant la console), ce qui est une très bonne affaire pour le marché US. Néanmoins, cette offre est limitée dans le temps. Il faudra acheter le jeu avant le 31 décembre 2020, et faire la mise à jour avant le 31 mars 2021. On sent bien qu'EA n'est pas encore totalement chaud à l'idée de vendre moins de fois le même jeu. Il est clair que nous allons revoir ce mastodonte des ventes dans l’évênement d’EA, prévu dans les prochaines semaines.Si vous vouliez voir de la 4K / 120 fps et du ray-tracing de partout, il ne faudra pas forcément jouer à, qui misera plutôt sur son ambiance et ses personnages, que sur une réalisation nouvelle génération. L’ambiance a l’air totalement glauque, donc on gardera un oeil sur ce titre de Paradox Interactive et Hardsuit Labs , même si là encore, il ne s’agit en aucun cas d’une exclusivité.