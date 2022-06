Peut-être la seule vraie annonce intéressante du Guerrilla Collective 3, le jeu d'horreur en vue top-down et à l'esthétique PS1 SIGNALIS donne enfin de ses nouvelles dans une vidéo à regarder ci-dessous. Mieux encore, il annonce une date de sortie prévue pour le 27 octobre sur PC, PS4. Xbox et Game Pass. Et pour les plus curieux, son développeur rose-engine publie une démo sur Steam dans le cadre du Summer of Gaming.