Ugly : loin d’être laid, le jeu sortira le 14 septembre

Développé par la Team Ugly et édité par Graffiti Games , le jeu de plateforme et de puzzles Ugly vient de voir sa date de sortie fixée au 14 septembre prochain sur PC, les Xbox et sur Switch . Vous interpréterez un noble traumatisé par son passé qui a la faculté de pouvoir créer son reflet version sombre et qui, en échangeant de place avec lui, pourra résoudre des énigmes.On nous promet une ambiance torturée, des boss gigantesques, une grande variété de défis, histoire de faire la lumière sur votre passé. Comme vous le verrez, le jeu a sa personnalité, et une direction artistique réussie. Reste à savoir si le tout réuni sera un pari gagnant. On l’espère en tout cas.