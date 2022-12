La grosse mise à jour graphique, et un peu de gameplay, arrive après-demain, ce mercredi 14 décembre 2022 à 1h du matin. Une fois n'est pas coutume, CD Projekt publie en avance les notes qui détaillent les modifications du patch next-gen qui fera passer The Witcher 3 en version 4.0. On ne va pas tout détailler ici, voici le lien pour avoir tout le toutim On vous avait déjà parlé de l'ajout du ray tracing avec le support du DLSS et du FSR , et que le développeur polonais avait testé les mods les plus populaires sur Nexus Mods . Effectivement, ils ont ajouté dans le titre parmi les plus plébiscités des créations amateurs, quasiment indispensables pour les joueurs les plus chevronnés, tels HD Reworked Project de HalkHogan, HD Monsters Reworked de Denroth, Immersive Real-time Cutscenes de teiji25 et j'en passe, tout cela avec une mise à l'échelle des textures en 4K pour les différents personnages.Il y aura également des améliorations de l'environnement, de nouveaux réglages pour la caméra, des déplacements pour Geralt de Riv plus précis, de pouvoir encore monter la qualité des graphismes pour les PC avec des configurations de combat, des dernières corrections de bugs, et d'autres bonus à découvrir dans le jeu. Bien que la mise à jour next-gen soit pour le PC, la PS5, la Xbox Serie X (la Xbox Series S sera dépourvu de ray tracing), les versions PS4, Xbox One et Switch ne seront pas en reste, et ils auront également une mise à jour plus modeste et dont les notes de version spécifiques et la date de sortie seront annoncées plus tard.. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.