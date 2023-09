Nouveau jeu en accès anticipé : Humanitz

Pour celles et ceux qui n’en ont pas marre des jeux de survie avec des zombies, un titre développé par les Gallois de chez Yodubzz Studios et édité par les Espagnols de Freedom Games est arrivé en accès anticipé sur Steam le 18 septembre dernier (et devrait bientôt rejoindre l’Epic Game Store). Il s’agit de Humanitz qui a des retours assez positifs sur la plateforme de Valve, mais bon cela ne reste que le début de l’aventure.Il s’agirait d’un jeu multijoueur très proche de Project Zomboid (qui est toujours en early access) mais pour le moment avec moins de profondeur. On vous partage la bande-annonce en rappelant les moult projets qui ne sont jamais sortis en version définitive ou qui n’ont pas tenu leurs promesses. Vous voilà prévenu.