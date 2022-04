L'Unreal Engine 5 est de sortie

Après être resté en beta quasiment un an, l'Unreal Engine 5 vient de passer en version finale et est accessible à tous. Comme pour l'UE 4, il vous suffit d'installer l'Epic Games Launcher pour télécharger la bête. A l'occasion, Epic Games a sorti une nouvelle démo technique baptisée Lyra Starter Game . Il s'agit d'un FPS multi compétitif et vous pouvez télécharger le code et les assets afin de comprendre comment utiliser le moteur pour faire pareil. Vous pouvez aussi télécharger (86 Go !) le City Sample qui comprend tous les assets utilisés pour la démo The Matrix Awakens Il y a tout plein de studios qui ont déjà des jeux UE 5 dans leurs cartons et parmi eux un certain Tomb Raider. Le nouvel opus des aventures de Lara Croft qui est en développement chez Crystal Dynamics utilisera l'UE 5 à la place d'un moteur maison comme la précédente trilogie. A noter que le studio de Square Enix développe déjà Perfect Dark avec l'UE 4. The Coalition (qui développe les Gears pour Microsoft) en a profité pour montrer une nouvelle version de leur démo technique plein de lumières, de barbus et de particules.Sauf catastrophe majeure, l'UE 5 va rapidement devenir le moteur privilégié des AA et AAA. A noter que Lumen, le système d'éclairage d'UE 5, utilise plusieurs techniques de ray-tracing pour tout ce qui est ombres, lumières et reflets. Le tout est fait de manière logicielle mais peut utiliser votre matos si votre carte graphique le supporte. L'UE 5 embarque sa propre techno d'upscaling baptisée Temporal Super Resolution (elle aussi logicielle) mais peut utiliser le DLSS et le futur FSR 2.0 en complément. Ces choix ont été faits afin de supporter au mieux le GPU des nouvelles consoles : le RDNA 2 est un bon GPU quand il s'agit de faire du rendu classique (raster) mais est un peu à la traine en matière de ray-tracing comparé aux cartes RTX et n'a pas l'équivalent des Tensor Cores.