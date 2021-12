ACTU The Matrix Awakens et se fait un café CBL il y a 42 min par email @CBL_Factor

Epic Games et Warner ont bossé ensemble sur une démo Unreal Engine 5 appelée The Matrix Awakens qui met en scène Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Elle servira à faire la promo du nouveau moteur d'Epic et du nouveau film de Lana Wachowski, The Matrix Resurrections. Vous pouvez la pré-charger dès à présent sur XSeX et PS5 et elle sera jouable le 9 décembre. Ceux qui n'ont pas de console nouvelle génération pourront avoir un aperçu du bousin lors des Game Awards.



Ceci est donc une news qui fait la promo d'une démo UE5 qui sert à faire la promo d'un film et d'un moteur 3D et qui aura le droit à sa promo durant un êvènement dont le but est de faire la promo de l'industrie du JV. En clair tout le monde vend son steak mais est-ce que quelqu'un s'en bat les steaks ?