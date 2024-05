Hi-Fi Rush : un review bombing en hommage à Tango Gameworks

Le review bombing est une stratégie de communication déployé par les joueurs pour se faire entendre. Elle a parfois été utilisée pour de mauvaises raisons, mais les intentions de vouloir en limiter l’usage est par nature une erreur, car il s’agit simplement de l’exercice de la liberté d'expression et d'opinion des uns et des autres, qui doit bien entendu rester dans le cadre de ce qui est autorisé par la loi. Récemment d’ailleurs, on a pu voir cet outil marcher à merveille sur le géant Sony , qui avait dû faire machine arrière sur une décision de changer unilatéralement les "conditions d’utilisations" d’un de leurs produits.Parfois, la cause est perdue d’avance. Comme quand Microsoft décide de fermer quatre studios du jour au lendemain . Les joueurs de Hi-Fi Rush sur Steam ont simplement décidé de faire un review bombing de critiques positives , non pas que le jeu en avait besoin, il était déjà noté en "extrêmement positif", mais la communauté se devait à sa manière rendre hommage aux employés du studio Tango Gameworks , licenciés alors qu’ils avaient parfaitement rempli leur mission. Chez Factor, on leur rend également hommage, ainsi qu’aux trois autres studios impactés.