Helldivers 2, Ghost of Tsushima : le recul mémorable de Sony

Le conflit était bien entre les joueurs Steam et Sony. Comme précisé plus haut, les commentaires expliquaient souvent que ces notes négatives ne concernaient en aucun cas les équipes de Arrowhead Studios, qui de leur côté l’auront bien compris. D’ailleurs, en ce moment même les notes positives reviennent en force et les évaluations récentes et les évaluations globales sont désormais toutes les deux à "moyennes", et continuent de remonter. Cette histoire aura permis de faire sauter la connexion au PSN sur Helldivers 2, mais également sur Ghost of Tsushima désormais. Toutefois une question nous torture l’esprit : comment cette histoire se serait finie avec Jim Ryan, l’ancien PDG intransigeant de la division jeux vidéo de Sony ? Heureusement, il est parti