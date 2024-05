Licenciements Xbox : de la suite dans les idées

Tout le monde semble avoir été pris de court par les licenciements annoncés hier à commencer par Harvey Smith (patron de feu-Arkane Austin) qui tape une déprime sur Twitter . Son pote Dinga Bakaba (patron de Arkane Lyon) est furieux et estime à raison que les entreprises devraient s'occuper de leur personnel même quand les temps sont durs. Le gag est que pour Microsoft, les temps ne sont pas durs. Hi-Fi Rush était un succès critique et commercial mais surtout c'était une bouffée d'air frais dans le paysage vidéoludique, une pépite rare développée avec un "petit" budget et qui débordait de fun. Selon Bloomberg , Tango Gameworks était en train de proposer une suite même après le départ de Shinji Mikami il y a plus d'un an.Durant une conf' avec les employés de ZeniMax (les 4 studios impactés par les licenciements étaient tous dans la division ZeniMax), Matt Booty (President of Game Content and Studios) est resté super vague sur les raisons expliquant ces coupes et a expliqué que ce n'était pas lié au bide de RedFall pour Arkane Austin. Arkane Austin allait proposer une immersive sim à l'ancienne qui se jouait uniquement en solo... Matt Booty et Jill Braff (patron de ZeniMax) ont expliqué que le grand nombre de studios au sein de ZeniMax était trop pour ses dirigeants qui n'avaient pas assez temps pour s'occuper de tout. Oui, on a rarement fait plus naze comme excuse. Et les coupes ne vont pas s'arrêter là. D'autres employés de ZeniMax ont été invités à partir et il y aurait des licenciements dans d'autres branches de la division Xbox. Mais ce que Bloomberg révèle aussi est que la stratégie Xbox ne fonctionnait pas.Microsoft a misé à fond sur le Game Pass et le nombre d'abonnés n'a pas beaucoup augmenté ces trois dernières années. Officiellement, il y avait 34 millions d'abonnés au Game Pass en février mais cela inclut les abonnées au Game Pass Core qui est juste le nouveau nom du Xbox Live... En réalité, les joueurs (les joueurs US en tout cas) préfèrent acheter des jeux ou jouer à des free-to-play plutôt que de s'abonner à un service de plus. Pendant ce temps, les ventes de Xbox ont baissé de 31% le trimestre dernier Du coup Microsoft a drastiquement changé son fusil d'épaule. Entre le rachat d'Activision-Blizzard-King et la sortie de jeux Xbox sur Playstation et Switch, la Xbox est passée du statut de constructeur qui publie des jeux à éditeur qui vend aussi des consoles. A long terme, la stratégie va probablement payer vu qu'ABK est une machine à fric car les joueurs semblent n'en avoir toujours pas marre de Call Of Duty. Lors du dernier trimestre fiscal, le chiffre d'affaire de la division jeu a bondi de 51% grâce au deux milliards de dollars apportés par ABK. Mais elle va surtout payer pour les actionnaires et les dirigeants. L'industrie dans son ensemble cherche à faire plus de pognon en employant moins de monde, en sortant moins de jeux et prenant encore moins de risques.Quoi qu'il en soit, cette vague de licenciements est désastreuse à tous les niveaux. Déjà cela fait un sacré paquet de monde qui se retrouve sur le carreau. Mais en plus si même des studios talentueux comme Arkane et Tango peuvent fermer du jour au lendemain, pourquoi on se fait chier à couvrir les studios Xbox qu'on aime et à acheter leurs jeux si cela n'a aucun impact au final ? Pourquoi on ferait confiance aux mêmes gens qui nous disaient avoir appris de leurs erreurs après la fermeture de Lionhead en 2016 ? Ou qui nous vantaient les mérites des jeux japonais avant de fermer 9 mois plus tard le seul studio Xbox japonais ?