Epic braque les banques et les briques

Le métavers est le nouveau mot à la mode qu'on nous sert à toutes les sauces. La définition varie selon qui le développe mais grosso modo c'est un MMORPG type Second Life. Mais surtout il n'y aura pas un métavers. Il y aura des métavers sans la moindre interopérabilité entre eux. Facebook y croit dur comme fer au point d'avoir changé son nom en Meta. Epic Games bosse sur un métavers Lego et pour aider à réaliser le concept, KIRKBI (la holding qui détient le groupe Lego) et Sony viennent de filer deux milliards de dollars au studio . Sony avait déjà filé 450 millions de dollars à Epic. Le studio de Tim Sweeney est considéré comme étant un expert en métavers grâce à Fortnite probablement plus à cause des masses de pognon qui rentrent qu'à l'aspect social du shoot multi.En parlant d'argent, on vous recommande la vidéo qui suit en provenant de TechLinked, une des sous-chaines YouTube de Linus Tech Tips. Elle résume le procès Apple v. Epic Games en attendant d'avoir une décision de justice définitive.