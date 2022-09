Casques VR : PICOmes a new challenger

À quelques jours de l'annonce par Meta du Quest Pro, ou quel que soit son nom définitif, le chinois PICO (appartenant à ByteDance, la boite coupable de TikTok - les réseaux sociaux semblent vraiment beaucoup aimer la réalité vituelle) a présenté hier son nouveau casque VR autonome, le PICO 4 . Celui-ci compte venir chasser sur les terres du Quest 2, mais il ne se contente pas d'être une bête copie au rabais et arrive avec quelques raffinements.Tout de blanc vêtu, avec une (fausse) visière noire en façade, le casque nous promet un confort bien supérieur à celui du Quest 2 avec une meilleure répartition du poids : la batterie se trouve dans le serre-tête à l'arrière, et la partie avant du casque est donc beaucoup plus légère et moins proéminente. L'emploi de lentilles de type "pancake" plutôt que les lentilles de fresnel, permet également de gratter quelques mm d'épaisseur. Pour ce qui est de la résolution, on a droit à du 2160x2160 par oeil, donc une amélioration sensible par rapport au Quest 2 (1920x1832). En revanche, il faut se contenter d'un taux de rafraichissement relativement modeste de 72 ou 90 Hz, et de dalles LCD, donc sûrement très loin de ce que proposeront les dalles OLED HDR du PSVR2. Bon point tout de même : on pourra ajuster l'écart entre les écrans, de 62 à 72 mm. Enfin, un mode passthrough sera évidemment présent mais contrairement à la concurrence il utilisera une unique caméra en couleurs : on va enfin pouvoir oublier cette sensation d'avoir le nez collé à une vieille télé en noir et blanc.Pour faire bouger tout ça, PICO utilise le même vieillissant Snapdragon XR2 que le Quest 2, associé à 8 Go de RAM. On sait donc à quoi s'attendre niveau performances. Les manettes sont elles aussi extrèmement classiques dans la disposition des sticks et boutons et ressemblent beaucoup à celles du Quest 2 : seuls les arceaux sont un peu plus grands, pour parait-il améliorer leur suivi.Niveau jeux et applications, PICO promet plus d'une centaine de titres dont quelques poids lourds de la VR comme Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 , décidément partout, ou même Just Dance. PICO semble également beaucoup miser sur le sport et les applis de fitness en VR, et vendra même des capteurs à se fixer aux jambes. Ce qui nous intéresse le plus toutefois reste la compatibilité du casque avec la VR sur PC, et ça tombe bien, le PICO 4 la supportera nativement puisqu'il suffira de relier le casque au PC (en wi-fi via le routeur ou en collant un petit dongle USB sur votre PC) : à vous les joies des jeux VR sans fil et pas bridés à cause d'un petit SoC souffreteux. Toutefois, les premiers retours de certaines personnes possédant déjà le casque parlent d'une expérience pas vraiment au top donc il faudra attendre des tests avec une version définitive du produit pour savoir ce qu'il en est. Ceux-ci ne devraient pas tarder à arriver puisque le casque sera mis en vente, notamment en France, dès le 18 octobre. Deux modèles seront proposés : un à 429€ avec 128 Go de stockage, et un à 499€ avec 256 Go.