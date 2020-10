Après 2 ans d'errance en free-to-play, les excuses de Max Schaefer, une transformation en épisode canonique-esque et un accès anticipé raccourci qui n'augurait rien de bon, Torchlight III est enfin de sortie sur Steam. On a pu jouer au jeu dans à peu près toutes ses phases de développement et on a décidé de vous en faire un gros bilan dans un long format vidéo de presque 2h, histoire de couvrir ce qui coince, mais aussi ses quelques points positifs.

Entre des arbres de compétences rachitiques et sans peps, un core gameplay fainéant et une structure handicapée par des éléments de free-to-play qui n'ont rien à faire là, Torchlight III n'a plus grand chose à voir avec le hack & slash de Runic Games . Les joueurs les moins exigeants qui pourraient avoir peur de s'investir dans un Path of Exile y trouveront une porte d'entrée en douceur vers le genre, mais ils basculeront vite vers des titres de plus grande envergure comme Wolcen: Lords of Mayhem ou Grim Dawn