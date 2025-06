Annoncé depuis déjà quelques semaines, le Xbox Games Showcase 2025 s’est donc déroulé ce dimanche, à peine blindé en conférences. Et moi qui pensais que ça allait être léger et rapide, je me suis bien planté, puisque Microsoft a proposé environ 60 minutes d’enchaînement de bandes-annonces. Si vous aimez les pan pan boom boom, vous allez être servis ! C’est parti pour le gros résumé.

Aphelion Un autre de mes coups de cœur de cette conférence, c’est Aphelion. Pas de flingue, juste une aventure spatiale, réalisée par 2026 sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC.



There Are No Ghosts At The Grand Au début, je me suis dit “ok ok, un petit tour dans la campagne anglaise, pourquoi pas”. Ensuite j’ai dit “c’est quoi ce reggae de merde ?” Après, les personnages se sont mis à chanter, puis… Ok, en fait, c’est un jeu d’aménagement d’hôtel sinistre en vue FPS, mais avec des énigmes à résoudre dans le but d’éviter de se faire envahir par des créatures la nuit ? Ok, c’est cool. Mais c’est prévu pour 2026 sur Xbox Series S|X et PC.



Age of Mythology Retold: Heavenly Spear Rien de bien neuf, il s’agit d’une extension à Age of Mythology Retold. Rendez-vous en fin d’année sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC



Mudang: Two Hearts Oula, ça parle coréen non ? Ça me rappelle évidemment quand j’écoute de la K-Pop et aussi quand je regarde des K-Drama avec ma conjointe. Sauf que là, l’ambiance est moins joyeuse, puisqu’on a devant nous Mudang: Two Hearts, un jeu d’action-infiltration bien vénère. Mais avant de s’ambiancer sur un conflit Corée du Nord / Corée du Sud, il faudra attendre. Comme tout le monde ou presque, le rendez-vous est pour courant 2026 sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC.



Planet of Lana 2: Children of the Leaf Totalement passé à côté du premier épisode suite à de mauvais retours (je me trompe peut-être), le studio Wishfully and Thunderful revient avec Planet of Lana 2 : Children of the Leaf, qui est évidemment une suite du premier que j’ai pas fait. Et bien si vous êtes comme moi, sachez qu’on aura le temps puisque cette suite est prévue courant 2026 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC. Oui, il y aura encore des jeux PS4 et Xbox One en 2026.



Fallout 76 Vous vous souvenez de Fallout 76 et de son flop du début ? Bah voilà. Il y a une mise à jour qui arrive dans laquelle on pourra pêcher des poissons. Autant dire que mon niveau d’attente n’a même pas démarré. C’est disponible sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC.



Solo Leveling : Arise - Overdrive Je connais Solo Leveling : Arise juste de nom, mais sachez donc qu’une nouvelle mise à jour arrive cette année sur PC, iOS et Android. Notons aussi que le jeu de base débarque en 2026 sur Xbox Series S|X.

Animo Ah ! Ça c’est un jeu typiquement pour le lectorat de Factornews ! Ou pas. Je doute sérieusement que cela intéresse du monde dans le coin : free-to-play, axé sur le PvP et PvE, avec une mécanique de capture de créature (The Pokémon Company ne dira rien, sauf si ça cartonne). Si jamais, Animo ça sort en 2026 sur Xbox Series S|X et PC.



Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Tony Hawk, qui a maintenant 57 ans, est toujours heureux de savoir qu’il va pouvoir se faire quelques billets verts avec Tony Hawk's Pro Skater 3+4, puisqu’à son âge, il ne faut plus trop faire le con avec un skate surtout quand les premiers mondiaux ont à peine 15 piges. Ce remake de ces deux excellents épisodes débarque le 11 juillet sur PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC, le tout accompagné des Teenage Mutant Ninja Turtles et du Doom Slayer, parce que pourquoi pas.



At Fate's End At Fate's End va me plaire, je l’espère en tout cas ! Patience jusqu’en 2026 sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC.



Ah ! Le nouveau jeu des créateurs de Spiritfarer n’est donc pas un jeu qui me fera tomber la console par terre tellement l’ennui est profond, mais un jeu d’action plateforme en vue de côté. Peut-être que ceva me plaire, je l’espère en tout cas ! Patience jusqu’en Gears of War: Reloaded 26 août prochaine sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC. Ah oui, la série fait son arrivée sur console Sony.



Je ne vais pas vous présenter Gears of War , parce que vous connaissez probablement déjà. Par contre, le “That changing gaming forever”, faudrait peut-être pas déconner. Surtout que la série a pris du plomb dans l’aile depuis un moment, et que sortie de l’ère Xbox 360, elle est quasi absente. Bref, Gears of War Reloaded est donc le remaster du premier Gears of War sorti en 2006. De là à repasser à la caisse alors qu’une Gears of War: Ultimate Edition existe sur Xbox One, c’est moins certain. Reste qu’il est prévu le. Ah oui, la série fait son arrivée sur console Sony. Persona 4 Revival Persona 4 Revival. On s’attend à une belle refonte façon Persona 5, mais c’est pas avec une vidéo de moins de 60 secondes que l’on se fera une idée. Pas de date, mais ça sortira sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass et PC.



Le secret le plus mal gardé de la Terre, mais qui fait plaisir à voir quand c’est officiel. Oui, Persona 4 aura droit à son remaster avec. On s’attend à une belle refonte façon Persona 5, mais c’est pas avec une vidéo de moins de 60 secondes que l’on se fera une idée. Sea of Thieves Sea of Thieves, comme par exemple bosser sur prévu sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass, Xbox Cloud et PC.



Un jour, peut-être que Rare fera autre chose du contenu pour, comme par exemple bosser sur Everwild , que l’on attend depuis son annonce en 2019. Mais non, une 17ème saison de Sea of Thieves, c’est plus rentable. C’est évidemment Invincible VS Attention spoiler énorme : si vous n’avez pas vu l’animé ou lu le comic Invincible (que je vous recommande chaudement), passez à la suite. Sinon, sachez qu’un jeu de combat en 3v3, Invincible VS, est prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC.



Final Fantasy VII Remake Intergrade Final Fantasy VII Remake cet hiver sur Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC, mais aussi sur Switch 2.



Oh ! Il semblerait que le bail d’exclusivité chez Sony soit terminé. Du coup, Square Enix sortmais aussi sur Final Fantasy XVI Même chose pour Final Fantasy XVI, mais seulement 2 ans plus tard, et surtout, disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC au doux prix de 59,99€ pour l’édition standard, et 79,99€ dans l’édition intégrant les deux DLC.



Keeper Keeper, le nouveau titre17 octobre sur Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC, et pas de Xbox Game Pass tient.



Alors là, autre coup de cœur de la conférence, avec, le nouveau titre de Double Fine Productions , qui trouvent toujours une direction artistique qui fait mouche. Ici, pas de gros flingues, mais un monde imaginaire dans lequel un phare se met à prendre vie. Et évidemment, ce sera le personnage principal du jeu, accompagné par une sorte de perroquet bizarre. Le rendez-vous est pris au, et pas de Xbox Game Pass tient. Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 sera un Call of dans le turfu. C’est prévu pour la fin d’année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Xbox Cloud et PC.



