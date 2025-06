WWDC25 : le mini récap'

Apple va changer et unifier le numéro de version de tous ses OS. Les prochaines versions s'appelleront donc iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, and visionOS 26. Au passage ils vont introduire de la transparence dans les fenêtres et appellent cela "Liquid Glass" alors qu'on sait très bien que le nom réel est "Windows Vista".

Le Vision Pro va supporter les manettes PS VR2 à partir de visionOS 26 ce qui corrige un des problèmes majeurs du casque mais ce ne sera pas suffisant pour le sortir du placard

Apple va lancer une appli Apple Games qui va combiner les jeux Apple Arcade, sa librairie de jeux, des recommandations de jeux App Store et sa liste d'amis. Il y aura aussi des défis et des leaderboards

Sur iPad et Mac, Apple va sortir un overlay permettant d'accéder à sa liste d'amis et à ses paramètres sans quitter un jeu. Bienvenue en 2010

Crimson Desert, InZoi, Cronos: The New Dawn, Hitman World of Assassination, EVE Frontier et Where Winds Meet auront un jour une version Apple Silicon

On tient à remercier Apple pour la conférence développeurs WWD25 : ils ont tellement peu parlé de jeux vidéo qu'on va pouvoir résumer le tout entre la poire et le fromage et on aura même le temps de fumer une clope. Alors :Voilà voilà. Merci de rien, au revoir messieurs-dames.