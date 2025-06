Resident Evil chante un beau requiem

Comme on s’en doutait, Capcom a profité du beaucoup trop long Summer Game Fest 2025 pour nous présenter Resident Evil Requiem , le fameux Resident Evil 9 en développement depuis un petit moment. L’attente a été longue, mais le résultat semble extrêmement prometteur.Après le carton Resident Evil 7: Biohazard (2017), suivi de l’excellent Resident Evil Village (2021), Capcom poursuit donc sur sa lancée avec ce neuvième épisode principale de sa série aux zombies, mais pas que. Depuis l’épisode 7, de nombreux changements ont été apportés, avec pas mal de fantasy dans le coin, et honnêtement, ce n’est pas pour me déplaire.Cette fois-ci, RE Requiem nous ramène dans cette bonne vieille ville de Raccoon City, mais post catastrophe biologique. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas la fête. La ville est en partie détruite, ou au mieux en ruines. Comme bien souvent, il s’agira d’aller voir sur place ce qui se déroule, et pourquoi plusieurs personnes ont disparu. On fait donc la connaissance de Grace Ashcroft, une inspectrice du FBI, qui va devoir enquêter sur une scène de crime, située à l’Hôtel Remwood. Manque de bol, c’est aussi là que sa mère est décédée, il y a 8 ans. Ce nom, Ashcroft… Ah bah oui, c’était probablement Alyssa Ashcroft, un des personnages jouable dans Resident Evil: Outbreak (2003).Mais les traumas dans Resident Evil, on marche dessus ! On se doute que Grace est partie enquêter et… là ça devient problématique. Déjà parce qu’on retrouve Grace attachée et en mauvaise posture, mais aussi parce qu'une mystérieuse personne parle d’elle comme étant l’élue, sans compter les quelques créatures que l’on croise, le tout dans des décors pas extrêmement feel good.En attendant, Capcom a tout de même précisé plusieurs choses importantes. Déjà, on retrouve Koshi Nakanishi en tant que Director, lui que l’on connait pour avoir occupé le même poste sur Resident Evil 7: Biohazard. Il a aussi travaillé sur Resident Evil: Revelations (Directors), Resident Evil: The Mercenaries 3D (Creative Director) et Resident Evil 5 (Designer).Il est accompagné de Yoshiaki Hirabayashi au poste de Producer, qui a lui une grosse carrière sur la franchise : Producer sur Resident Evil 4 (remake), Resident Evil 2 (remake), Resident Evil 6, Resident Evil (remake et HD remaster), et plusieurs autres postes à l’écriture et au design surResident Evil 4: Ultimate HD Edition, Resident Evil 5, Resident Evil 4, Resident Evil 0, Resident Evil et Resident Evil: The Umbrella Chronicles.Pour la technique, l’équipe de développement s’appuie encore une fois sur l’excellent RE Engine de Capcom, avec quelques améliorations mettant l’accent sur les animations faciales de personnages avec des textures de peau réalistes et même des gouttelettes de sueur.On en saura pas plus avant la Gamescom 2025 , qui se déroulera cet été à Cologne à la fin août, durant laquelle Capcom devrait nous dévoiler un peu de gameplay. Enfin, dernière bonne nouvelle : Resident Evil Requiem est attendu le 27 février 2026 sur PS5 et Xbox Series S|X et PC (Steam).