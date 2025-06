Rendez-vous demain pour un State of Play

La période des non-E3 arrive et le mois de juin commence chez Sony par un State of Play . Rendez-vous donc demain 4 juin à 23 h (heure française) pour un petit focus sur les prochainns titres à venir sur PS5. On sait aussi que l'émission aura une durée de 40 minutes, ce qui est très largement suffisant pour couvir entre 20 et 30 annonces. Évidemment, si vous ne voulez pas vous coucher tard, on le fera pour vous, avec un gros résumé qui sera en ligne dans la nuit, prêt à vous accompagner pour votre petit déj'.