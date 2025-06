Précisions sur la ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally : 291 x 122 x 50.7 mm / 670g

ROG Xbox Ally X : 291 x 122 x 51 mm / 715g

Steam Deck : 298 x 117 x 49mm / 640g

Switch 2 : 272 x 116 x 14mm / 534g (avec les Joy-Con 2)

Frostis l'a mentionné dans son récap' mais on va détailler un peu la nouvelle console de Microsoft et Asus car c'est un peu plus qu'un simple habillage Xbox pour la ROG Ally existante. Nos confrères et les hommes-sandwich habituels ont même pu tester la bête et donner leurs premiers avis. Commençons par les deux variantes , à savoir la ROG Xbox Ally (blanche) et la ROG Xbox Ally X (noire).Le coeur de la ROG Xbox Ally est la puce AMD Ryzen Z2 A dont nom est particulièrement mensonger vu qu'elle embarque du matos de la précédente génération à savoir 4 coeurs Zen 2 pour le CPU et 8 coeurs RDNA 2 pour le GPU. Si ces chiffres vous disent quelque chose, c'est normal : c'est exactement les specs du Steam Deck. Son TDP oscille entre 6 et 20W (contre 4-15W pour le Steam Deck). Le AMD Ryzen Z2 A est épaulé par 16 Go de LPDDR5X-6400, un SSD de 512 Go et une batterie de 60 Wh (50 pour le Steam Deck).La ROG Xbox Ally X quant à elle embarque une puce AMD Ryzen AI Z2 Extreme qui comprend 8 coeurs Zen 5 pour le CPU et 16 coeurs RDNA 3.5 pour le GPU et dont le TDP oscille entre 15 et 35W. Elle comprend aussi un NPU capable de cracher 50 AI TOPS et qui servira prodigieusement à rien. Elle est épaulée par 24 Go de LPDDR5X-8000, un SSD de 1 To et une batterie de 80Wh.Dans les deux cas, les ROG Xbox Ally utilisent un écran de 7" affichant du 1080p@120Hz avec raffraichissement variable protégé par une couche anti-rayures et une couche anti-reflets. Elle comportentes toutes les deux deux ports USB-C sauf que pour la X, l'un d'entre eux est USB4. Le SSD est au format standard M.2 2280 donc facilement remplaçable. Les ROG Xbox Ally ont aussi un port microSD ( mais pas Express ), un port micro-casque, du WiFi 6E. L'autre particularité de la Xbox Ally X est la présence des "Impulse Triggers", à savoir des gâchettes comprenant des moteurs de vibrations comme pour la Xbox One.Au niveau dimensions et poids, il est question de :Mais au délà des specs, ce qui différencie les ROG Xbox Ally des autres bécanes portables sous Windows est l'OS. Asus et Microsoft ont réduit Windows 11 au strict minimum en enlevant tout ce qui sert à rien pour le jeu. Quand vous allumez la console, vous n'arrivez pas sur le bureau Windows classique. Vous arrivez directement sur une version modifiée de l'appli Xbox. En faisant le ménage, Microsoft annonce avoir libéré 2 Go de RAM et avoir triplé l'autonomie en mode veille. Ca en dit long sur la tonne de merdes que la version standarde de Windows comprend.Au niveau ludothèque, cette version spéciale de l'appli Xbox permettra bien entendu de jouer aux jeux que vous possédez et aux jeux Game Pass mais aussi de diffuser les jeux soit depuis Xbox Cloud soit depuis votre propre Xbox. Le gros bonus est vous pouvez aussi importer vos ludothèques Steam, Epic Games et GOG afin de lancer le tout depuis une interface unifiée.Comme sur Steam Deck, il y aura un mode "bureau" qui est l'interface classique de Windows afin d'installer plein de choses mais le but du jeu est de rester en mode "console" la plupart du temps. Il y a des chances que cette version spéciale de Windows soit accessible à d'autres constructeurs. On ne sait pas encore comment cette version spéciale de Windows va gérer les mises à jour mais on espère que ce sera aussi transparent que le Steam Deck.L'autre grosse inconnue est évidemment le prix mais la ROG Ally X classique étant vendue 900 euros, la version Xbox devrait taper dans ces eaux-là.