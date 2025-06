Project Witches de Shift Up se précise

Comme je le mentionnais dans cette actu , le studio Shift Up n’a pas l’intention de sauter de leur train qui file à très bonne allure. Le studio coréen est sur une excellente lancée, porté notamment par Goddess of Victory: Nikke sur mobile (que je vais réinstaller, les Nikke me manquent…) et les très bonnes ventes de Stellar Blade qui a atteint les 2 millions d'unités vendues en février 2025 sur PS5, en attendant la version PC qui arrivera dans quelques jours. Mais pas question de s’endormir ! Stellar Blade 2 est déjà validé pour une sortie entre 2026 et 2027, et il est déjà suivi par un autre chantier, qui s'appelait Project Witches lors de la dernière présentation aux actionnaires... Un peu timide lors de son annonce, puisqu’aucun logo ou design n’a été dévoilé, celui-ci revient avec un nouveau titre provisoire, Project Spirits , mais aussi deux personnages et donc un design, présentés sur leur site web Pas de surprise, le studio reste dans le “Hyung-tae style”, à savoir le style graphique du fondateur et illustrateur principal de Shift Up : personnages féminins très stylisés, proportions exagérées (yeux hyper larges, silhouettes élancées, grosse poitrine, énormes chevelures, etc.), le tout blindé de détails vestimentaires en mode “fantasy mais avec des lunettes” et dans des décors qui semblent pencher vers le fantastique oriental.La bonne nouvelle étant qu’il sera réalisé avec le même souci du détail que les autres titres du studio, qu’il est prévu pour être multiplateforme et que le recrutement a déjà commencé pour les postes en Corée du Sud . Cependant, il ne faut pas s’attendre à une sortie avant courant 2027.