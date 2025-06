Le récap des récaps

Les années se suivent et se ressemblent : on vient encore de se taper deux semaines d'annonces et de vidéos montrant un millier de jeux qu'on a déjà oubliés. Au niveau conférences, il y avait trois grands absents cette année : Nintendo qui vient de lancer une nouvelle console (on va en parler, promis !), Ubisoft qui a dilué ses rares annonces chez les copains et EA qui a totalement zappé le truc. De notre côté, on a évité de se farcir le PC Gaming Show et on a manqué l'IGN Live. Voici la liste de ce qu'on a couvert.Et voilà pour cette année. Et vous, quels sont les jeux qui vous ont marqués ? À titre personnel, j'ai guêté de près Stranger Than Heaven , le nouveau jeu du Ryu Ga Gotoku Studio et Keeper , le nouveau Double Fine.