Beacon pas Bunny

Voilà un an et demi qu'on est sans nouvelle de Light No Fire , le nouveau jeu de Hello Games. Il faut dire qu'une partie du studio continue de bosser sur No Man's Sky et vient de sortir une nouvelle mise à jour appelée Beacon qui améliore grandement notre capacité à être maire d'une ville. Tous les aspects de ce pan du jeu ont été revus et on a même droit à de nouveaux bâtiments comme des bars équipés de jukebox qui jouent de la musique ou des marchands qui permettent de construire des vaisseaux. Les robots du jeu, les Autophage, ont désormais eux aussi droit à leurs propres villes.Le cross-save est sorti de béta donc vous pouvez commencer une partie sur PC et la continuer sur Switch 2 par exemple. En effet, le jeu dispose désormais d'une version Switch 2. Au programme : mode multi (qui était absent sur SW1) avec cross-play, meilleure résolution, meilleur niveau de détails, meilleur framerate,... Et comme d'habitude avec Hello Games, le tout est gratuit si vous possédez déjà le jeu.