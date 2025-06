WordPad était un logiciel de traitement de texte super basique mais largement suffisant pour écrire des manuels d'installation ou des lettres de motivation. C'était inclus de base dans Windows depuis Windows 95. Mais en début d'année Microsoft a retiré WordPad de Windows 11 sans raison réelle. En même temps, Notepad a a gagné en fonctionnalités et une nouvelle beta ajoute du formattage léger comme des listes à puces, du gras, de l'italique et des hyperliens. En clair c'est en train de devenir une version au rabais de WordPad. Mais l'intérêt de Notepad était sa simplicité et le fait que les fichiers TXT créés avec ne contenaient que du texte sans la moindre en-tête ou balise.