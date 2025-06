Nintendo repousse son film Zelda

Début novembre 2023, Nintendo a officialisé qu'un film The Legend of Zelda en prise de vue réelle, était bel et bien réel, avec Shigeru Miyamoto et Avi Arad en tant que producteurs du projet, tandis que la réalisation serait donnée à Wes Ball. Quant au financement, il serait au final cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc , avec plus de 50 % du budget du côté de Nintendo.À l'époque, nous n'avions pas de date, qu'elle soit vague ou non. Sauf que fin mars dernier, on a appris via l'application Nintendo Today, que ce The Legend of Zelda Movie sortirait le 26 mars 2027. Mais ça, c'était en mars.À peine deux mois plus tard, tonton Shigi annonce via le compte Twitter de Nintendo Japan , qu'au final, il va y avoir un petit décalage. Oh, rien de bien grave, puisque la nouvelle date est maintenant fixée au 7 mai 2027. Pas vraiment d'explication à ce sujet, mais au moins, cela reste globalement dans la même période.Notons aussi qu'une actrice est fortement pressentie pour prendre le rôle de Zelda. Rien est encore officialisé, mais il pourrait s'agir de Hunter Schafer, qui ressemble vraiment beaucoup à une Hylienne. D'après sa fiche Wikipedia , on peut aussi voir qu'elle a joué dans The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, mais aussi dans la série Euphoria, et qu'elle est déjà listée dans OD , un projet d'Hideo Kojima présenté en fin 2023.