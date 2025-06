BALL x PIT ou la chute de Baboulone

Après avoir négocié sec avec Devolver pour qu'ils n'inondent pas la rédaction de jeux à traiter dans des récaps à n'en plus finir, nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer qu'en guise de Devolver Digital Presents, l'éditeur a fait simple et ne présente qu'un seul titre : BALL x PIT.C'est dans un vrai-faux reportage autour d'un quasi-sosie (non) de son créateur Kenny Sun qu'on découvre le 3e jeu de ce développeur indépendant : BALL x PIT . Dans l'univers du jeu, Baboulone est tombée, ou plutôt une Boulestéroide s'est crashée sur Baboulone, ce qui a laissé un gouffre béant dans lequel s'aventurent de brave explorateur à la recherche de richesse et d'artefacts en tous genres. Dans ce roguelite casse-brique, on devra tuer des monstres alors que l'écran avance irrémédiablement et collecter des items pour les combiner et créer des billes aux effets improbables et descendre toujours plus profond dans le trou. En attendant la sortie cette année sur PC et consoles, on peut déjà s'essayer à la démo sur Steam.NDLR : Rendez-nous Volvy !