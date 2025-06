ACTU Une démo technique pour The Witcher IV CBL il y a 27 min par email @CBL_Factor

Durant le State Of Unreal d'Epic Games, CD Projekt Red a présenté une démo technique de The Witcher IV utilisant Unreal 5.6. C'est fort joli et ça tourne sur une PS5 de base même si CD Projekt Red insiste qu'il ne s'agit pas de gameplay réel. C'est incrusté dans la vidéo et précisé dans la description de la vidéo histoire que les joueurs n'aient pas de fausses attentes. Mais connaissant CDPR, le résultat final devrait en être plein la vue.