Tout va bien chez Build A Rocket Boy, le studio derrière MindsEye . La preuve : Leslie Benzies, son fondateur, a donné une interview pour expliquer sa vision. Les choses vont tellement bien que le Chief Legal Officer et le Chief Financial Officer ont mis les voiles, une semaine avant la sortie du jeu. Mais on est sûr que ça n'a aucun rapport avec le fait que le jeu va droit dans le mur. ..