Nico Augusto revient

Les vétérans de Factor se souviennent de Nico Augusto et de son précédent studio, Any Arts. Leur jeu phare, Seasons of Heaven , n'est jamais sorti et Any Arts Production a fermé ses portes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du jeu vidéo mais dans le cas d'Any Arts, l'aventure sentait le sapin depuis le début. A l'époque, on s'en était pris plein la tronche pour oser suggérer une telle chose.Nico est de retour et il a embarqué avec lui Ru Weerasuriya. Ils ont fondé un nouveau studio à Avignon : Atlantis Studio. Ru Weerasuriya était un ancien de Blizzard avant de devenir le co-fondateur de Ready At Dawn Studios qui fut racheté puis fermé par Meta. Ru était aussi le directeur créatif des jeux de Ready At Dawn incluant Lone Echo et The Order 1886 . Atlantis bosse sur un jeu UE5 et ils embauchent du monde . Le fait que Ru chapeaute le tout est rassurant mais on se demande vraiment s'il sait avec qui il bosse. Nico a eu un gros "passage à vide" post-Any Arts et a tenté d'effacer toutes ses traces jusqu'à ses vidéos YouTube et son compte Twitter mais Internet n'a pas oublié