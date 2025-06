Nouveau jeu Splatoon et grosse mise à jour

Il semblerait que Nintendo n'ait pas déployé son application Nintendo Today juste pour le fun, mais bien pour communiquer sur tout un tas de choses… comme carrément pour annoncer un spin-off dans la licence Splatoon, avec Splatoon Raiders Pas de Nintendo Direct ni de conférence en grande pompe, mais juste une vidéo sur l’appli et YouTube, afin de présenter ce nouveau concept, qui change pas mal d’habitude. Ici, il ne sera pas question de jeu de tir survolté en 4v4, mais probablement d’une sorte de jeu solo d’exploration, de crafting et de combat contre divers ennemis.C’est en tout cas ce que laisse entendre ce premier aperçu, où l’on voit le groupe Tridenfer, formé de Angie, Pasquale et Raimi, connu pour animer les Splatfests et les Anarchie Splatcast, l'émission d'information de Cité-Clabousse, que les joueurs et joueuses de Splatoon 3 connaissent bien.On se retrouve donc à jouer un·e mécanicien·ne sur l’archipel Spirhalite en compagnie de ce petit groupe, dans le but de, probablement, aller chercher des ressources ici et là pour se barrer de cet endroit. On en saura plus dans les mois à venir, puisque Splatoon Raiders n’a aucune date de sortie. On sait juste qu’il s’agira d’un jeu Switch 2 La suite de cette longue vidéo de 5 minutes 30 s'attarde sur la version 10.0.0 de Splatoon 3 , parfaite pour régler les couleurs de nos écrans. Elle apportera aussi une mise à jour pour la Switch 2 (graphismes et fluidité). Cette mise à jour gratuite arrivera le 12 juin.