MindsEye : GTA Dogs Arcade

MindsEye sort le 10 juin sur PC et consoles donc Build A Rocket Boy s'est dit qu'il était temps de montrer le jeu pour de bon via une bande-annonce de gameplay de 6 minutes. La base de MindsEye est un clone de GTA avec une petite dose de Watch Dogs dans lequel le héros fait face à un complot organisé par une corpo. On a l'impression que les scénaristes ont tapé "cyberpunk générique" dans ChatGPT et ont utilisé ce qui est sorti. Le tout se passe dans une version fictive de Las Vegas qui renforce encore plus l'aspect générique.Ce sera bien évidemment un jeu-sévice et Build A Rocket Boy va publier régulièrement du nouveau contenu accessible via des portails. Ils appellent cela Play.MindsEye. Pour la version PC, les joueurs auront aussi accès à Build.MindsEye, un éditeur de niveaux qui permet de créer ses propres missions et défis. La vidéo présente cela comme un truc jamais vu alors que c'est monnaie courante. On peut citer Far Cry Arcade comme exemple d'éditeur super complet. Les previews ont été publiées il y a peu et font sacrément peur. Le jeu serait super buggué, la conduite est rigide, les combats sont inintéressants et l'aire de jeu est assez vide. Mais pour Mark Gerhard, co-CEO de Build A Rocket Boy, c'est un complot organisé par la concurrence . Mec, même la voix off de la bande-annonce officielle n'y croit pas au jeu.