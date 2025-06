Trois autres jeux vus au Summer Game Fest 2025

End of Abyss

Il faut bien se l'avouer, le Summer Game Fest opening de cette année n'a pas été le plus excitant qu'on ait vu, ce qui explique l'absence de gros résumé chez nous. CBL et Frostis vont ont déjà parlé des deux mastodontes qu'on a repérés pendant la conférence, mais je voulais m'attarder sur trois autres plus petits projets.Le premier jeu de Section 9 se dévoile enfin, après des années de teasing à coup de GIFs à vous décrocher la mâchoire sur X. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en attendait pas moins. Dans les méandres d'un complexe industriel à l'abandon, incarnez Cel, une technicienne de combat qui fait partie d'une mission de recherche enquêtant sur des phénomènes paranormaux. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu et Cel se retrouvera bientôt seule à déambuler dans les labyrinthes sombres du complexe peuplé de monstres difformes. Un bon petit trip horrifiqueProjet combiné entre le studio d'animation spécialiste du stop motion et des marionnettes Wiredfly , et des développeurs de Kong Orange Felix The Reaper ), Out of Words est un puzzle-platformer narratif jouable exclusivement en coop. Si ses mécaniques semblent déjà vues (notamment une histoire de gravité maintenant un personnage au plafond pendant que l'autre évolue au sol), le jeu a l'air techniquement fou et donne envie d'y jeter un oeil rien que pour ça.Ça fait DES PLOMBES que je suis ce projet qui a eu plusieurs vies avant de devenir Infinitesimals . Fruit d'un seul développeur qui a construit patiemment son bébé avant de monter le studio Cubit . C'est vraiment ce qu'on peut appeler un premier jeu passion qui va essayer de faire plein de trucs (action, exploration, infiltration, conduite) et j'ai envie de croire qu'il va réussir. Il y sera question de diriger le chef d'un escadron d'élite extra-terrestre qui se crashe sur une planète éloignée. Seul problème, il est minuscule et devra apprendre à survivre dans un monde où un simple jardin est une jungle hostile pour espérer retrouver son équipe disséminée aux quatre coins de la planète.. On croise les doigts !