Mafia brise l'omertà

Entre deux jeux de sports, 2K Games compte bien nous en mettre plein les yeux avec un nouvel épisode de sa franchise Mafia, débutée en 2002. Oui, j'aime vous mettre des petits coups derrière la nuque dès le lundi matin, surtout si vous vous dites "ah oui, je l'ai eu sur PC à sa sortie..."Cette fois-ci, pas question de faire un Mafia 4 en mode GTA-like avec Mafia: The Old Country , surtout avec GTA VI qui va débarquer l'an prochain. L'idée étant de faire une préquelle à la saga, sortir des États-Unis pour aller directement en Sicile au tout début du XXe siècle et aussi de changer de style de jeu, qui semble plus se rapprocher d'un Uncharted que d'un GTA, ce qui n'est peut-être pas plus mal.Aussi, Hangar 13 nous assure que ce titre sera plus ramassé, à savoir qu'il ne sera pas nécessaire d'y mettre 50 heures, puisque Mafia: The Old Country sera très narratif. On verra ce que ça donne manette en mains, même si perso, je suis déjà dans le train de la hype. En attendant, l'équipe de développement nous propose une nouvelle vidéo "carnet de développeurs" plutôt intéressante.Pour rappel, Mafia: The Old Country est prévu pour le 8 août prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.