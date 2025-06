Yakuza Noir

Sega profité du Summer Games Fest 2025 pour dévoiler le nom final du Project Century ainsi qu'une nouvelle bande-annonce. Le jeu du Ryu ga Gotoku Studio s'appellera Stranger Than Heaven. Dans la première bande-annonce , l'action se passait en 1915 mais la seconde se passe en 1943 dans le quartier de Dōtonbori à Osaka (appelé Sotenbori dans les Yakuza/Like A Dragon).Au programme : jazz, néons et enquêtes avec un détective qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans la gueule. Même si on n'est pas fan du filtre jaune très prononcé, ça tabasse au sens propre comme au sens figuré. Vu que le nom de code est Project Century, il est possible qu'il y aura d'autres époques. Sega n'a pas précisé sur quoi ni sur quand ça sortira mais on va miser sur 2026 pour PC et consoles.