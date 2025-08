ARTICLE THQ Nordic Digital Showcase 2025 Laurent il y a 58 min par email

Il y aura eu pas mal de beau monde au final dans ce showcase THQ. On retiendra de notre côté la seule réelle nouveauté qui est Fatekeeper, l'originalité confuse de Tides of Tomorrow, le remaster pourri de Sacred 2, la sortie impromptue de Titan Quest 2 et bien sûr l'indescriptible moment créatif d'une nouvelle vidéo de The Eternal Life of Goldman.