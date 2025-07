Une daube de plus en streaming : Wolfenstein

La série Fallout ayant été un succès, la maison de productions Kilter Films (alias Jonathan Nolan et Lisa Joy) remet le couvert cette fois avec une série Wolfenstein , toujours pour le compte de Amazon MGM Studios. Jerk Gustafsson, un des fondateurs de Machine Games , sera producteur exécutif. Patrick Somerville sera le showrunner et scénariste.On notera qu'entre Wolfenstein et Indiana Jones, Machine Games semble aimer les jeux où on tue des nazis. Entre The Man In The High Castle et Wolfenstein, Amazon Studios semble aimer les séries uchroniques où les nazis ont gagné la guerre. On notera aussi qu'Alan Ritchson, qui joue Jack Reacher dans la série TV éponyme d'Amazon Studios a une bonne tête de BJ Blazkowicz et il jouait déjà un tueur de nazis dans The Ministry of Ungentlemanly Warfare . (Au passage, c'était fort sympathique comme film. C'est pas le meilleur Guy Ritchie mais ça se regarde avec quelques bières dans le nez).