Nouveau jeu, Agefield High: Rock the School

Bien que le jeu n’ait jamais été annoncé par Rockstar, on sait par différentes fuites et notamment d’artworks qu’un Bully 2 était en développement en interne dans leurs studios mais a malheureusement été abandonné. Le premier était vraiment une bonne surprise et finalement, un studio indépendant a décidé de reprendre le créneau laissé vacant. Ainsi naquit le projet du jeu Agefield High: Rock the School La bande-annonce qui suit, ainsi que les prétentions qui vont avec, sont à prendre avec d’énormes pincettes, l’équipe à la barre étant Refugium Games , ceux qui avaient sorti le prometteur mais au final décevant Greyhill Incident . Peut-être un simple accroc et ils l’avaient annoncé dans le titre du jeu quelque part… Agefield High: Rock the School se veut déjà plus ambitieux : il s’agit d’un monde ouvert à la troisième personne où l’on pourra se balader au moins à vélo.L'action se déroule dans la ville d'Agefield dans les années 2000, à trois mois des grandes vacances scolaires. On y incarnera Sam, un nouvel élève du lycée. Il s’agit d’un "Bully-like", aussi est-il question de mettre le bazar, sécher l’école, mais également d'assister aux cinq types de cours différents, visiter des boutiques, dans un environnement qui comprend un campus scolaire, différents quartiers urbains et même une campagne environnante.Il y a aussi une histoire dont on ne sait pas grand-chose, avec deux fins différentes et une durée de vie de huit heures environ. Agefield High: Rock the School est prévu pour le moment pour une sortie au premier trimistre 2026 sur Steam