Nouveau jeu de voiture : FUMES

En voulant regarder la Formuloche sur le site de Canal dimanche dernier pour m'aider à faire un bon gros dodo, je suis tombé sur une réclame pour la saison 2 de Twisted Metal . Pourquoi cette série existe-t-elle ? Pourquoi une saison 2 ? Mais je me suis surtout dit : "Tiens mais j'y connais rien en jeux de combat motorisé !" Et là bim, je tombe sur FUMES sorti en accès anticipé sur Steam le 28 juillet.Le jeu se présente donc comme un hommage direct aux jeux de combat motorisé d'antan à la Twisted Metal, Interstate 76 Cel Damage et compagnie. D'ailleurs, CBL l'avait qualifié d'Interstate 76 en moche . Pour avoir testé la démo, ça roule bien, l'esthétique PS1 dégueux fonctionne pour ma part et le rock déglingué en fond sonore parachève de faire de FUMES un bel hommage à Mad Max . Le jeu propose un mode ouvert dans lequel nous devons nous battre et livrer des trucs puis tenter de détruire des forteresses roulantes en guise de boss. Perso, je le garde dans mon viseur.Le jeu s'échange contre 14 balles sur Steam