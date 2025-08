Six millions de Switch 2 vendues en un mois

Nintendo a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale 2026 qui s'est terminé le 30 juin et le constructeur a annoncé avoir vendu 5,82 millions de Switch 2 . Pas trop mal pour une machine sortie le 5 juin. Jamais une console ne s'est vendue aussi vite. Le constructeur aurait pu faire encore mieux mais la demande a largement dépassé l'offre. Nintendo a aussi vendu 5,63 millions d'exemplaires de Mario Kart World car quasiment tout le monde l'a pris en bundle.Durant le même trimestre, Nintendo a aussi vendu un million de Switch. Il y a encore plus fou : la console a augmenté de 40 dollars aux États-Unis à cause des "conditions du marché" (comprenez : les taxes douanières) et est désormais vendue 340 dollars pour le modèle de base, 400 dollars pour l'OLED et 230 dollars pour la Lite. En France, la Switch est toujours vendue 300 euros, soit juste 30 euros de moins qu'à son lancement en ... mars 2017 !