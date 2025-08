Nouveau jeu : Car Park Capital

Car Park Capital est un jeu de gestion satirique dont le but est simple : recouvrir une ville entière de parkings en achetant du terrain et en détruisant des maisons. Au passage, vous devrez trouver du pétrole, faire de la propagande, bloquer les manifestations... Ca aurait pu aussi s'appeler " 1970s Houston Simulator ".C'est développé par un type tout seul, Hilko Janssen , qui a développé son propre moteur et une technique pour automatiser la création de sprites depuis Blender. Il dit avoir été inspiré par un film de propagande General Motors des années 50s . Le jeu est publié par MicroProse et sortira sur Steam dans le futur.