Terminator 2D: No Fate will be back

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
On vous avait annoncé en début d’année que le studio anglais Bitmap Bureau nous préparait un jeu en 2D reprenant le contexte de "Terminator 2 : Le Jugement Dernier", tout en enrichissant le récit. Le jeu, nommé pour l’occasion Terminator 2D: No Fate, était censé sortir ce 5 septembre. Finalement, il sera dorénavant à attendre pour le 31 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.

En passant, on vous rappelle que vous pourrez incarner dans le titre, à la fois Sarah Connor et le T-800 en 1995, mais également John Connor dans le futur. La bande-annonce qui suit précise tout cela, tout en revenant également sur tous les modes de jeu de Terminator 2D: No Fate, et présente à nouveau du gameplay.

