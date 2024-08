THQ Nordic Digital Showcase 2024

Pour un peu on l'aurait oublié mais THQ Nordic nous avait annoncé il y a 3 mois la venue de la version 2024 de son THQ Nordic Digital Showcase pour ce 2 aout 2024. Au total ce sont donc 14 titres qui ont été dévoilés, ou re-dévoilés, sur les 23 actuellement en dévelopement sous l'égide de l'éditeur autrichien. 14 jeux, ce n'est pas énorme, mais il y en a parmis eux plusieurs qui sont intriguants et dont on devrait reparler sur Factor.