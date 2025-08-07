ACTU
Hérétiques ! Au bûcher !
par CBL, email @CBL_Factor
C'est devenu une tradition : chaque année, Bethesda annonce un nouveau remaster pour un FPS culte d'id Software. Après Doom et Quake, c'est au tour d'Heretic et de sa suite Hexen. Comme pour les deux premiers Doom, les jeux de Raven Software sont disponibles sous forme d'un pack appelé Heretic + Hexen. C'est sorti aujourd'hui sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch à 15 euros et c'est gratuit sur PC si vous aviez déjà Heretic ou Hexen dans votre ludothèque Steam, GoG ou Microsoft Store.
Comme pour les autres jeux id, c'est Nightdive Studios qui s'est chargé des remasters et c'est une orgie de contenu. Nightdive et id Software ont développé deux nouveaux épisodes pour l'occasion donc le tout comporte pas moins de 117 niveaux solo/coop et 120 cartes pour le match à mort. Les jeux supportent du multi en ligne à 16, du multi en écran partagé à 8 (!!!), le 4K@120Hz, les mods et bien entendu le Steam Deck.
Comme pour les autres jeux id, c'est Nightdive Studios qui s'est chargé des remasters et c'est une orgie de contenu. Nightdive et id Software ont développé deux nouveaux épisodes pour l'occasion donc le tout comporte pas moins de 117 niveaux solo/coop et 120 cartes pour le match à mort. Les jeux supportent du multi en ligne à 16, du multi en écran partagé à 8 (!!!), le 4K@120Hz, les mods et bien entendu le Steam Deck.