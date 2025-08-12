ACTU
Une démo pour Endless Legend 2
par CBL, email @CBL_Factor
Amplitude a pris soin de préparer une démo pour Endless Legend 2 et elle est téléchargeable dès à présent sur Steam. Au programme : deux factions jouables pendant 90 tours, d'autres factions contrôlées par l'IA et deux "Tidefalls", des événements climatiques majeurs qui sont au coeur du jeu. Ne traînez pas trop : la démo n'est jouable que jusqu'au 18 août. La version finale sortira le 22 septembre et a été ajoutée à plus de 250 000 listes de souhait.