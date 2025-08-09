ACTU
Jeu sorti, Static Dread: The Lighthouse
par Buck Rogers, email
On regarde ailleurs deux secondes, et pouf un jeu sort de l’ombre. Formule adéquate, car Static Dread: The Lighthouse est une œuvre vidéoludique en vue subjective d’horreur psychologique, au style rétro qui se prête bien à l’atmosphère. Oui, dans un monde en plein effondrement, un ancien phare a dû être réactivé histoire de permettre aux navires d’être guidé et d’arriver à bon port. Vous êtes le gardien de ce phare, et votre tâche va s’avérer plus compliquée que prévu, car les marins vous font part de rencontres étranges, plus chaotique que du troisième type.
Ambiance Lovecraftienne oblige, on a affaire à des voisins pêcheurs qui s’adonnent à des rituels occultes, et plus les nuits passent et plus votre mission se compliquent. Entre les visites nocturnes dérangeantes, votre boulot qui se complique, et votre santé mentale qui commence à prendre la tangente, vous ne trouverez de réconfort que dans l’espoir de revoir votre épouse et votre fille qui vous attendent. Plusieurs fins sont au rendez-vous pour Static Dread: The Lighthouse du studio Solarsuit Games, ce titre qui est sorti le 6 août dernier sur Steam pour 12,79 euros (9,59 euros jusqu’au 20 août).
