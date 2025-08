Virtua Fighter 6 prend son temps

à la Gamescom

Ca faisait longtemps que l'on avait pas eu de nouvelle de Virtua Fighter 6 , ou New Virtua Fighter Project comme on l'appelle chez Ryū ga Gotoku Studio , qui est aux manettes du développement. Et même avec le boulot à effectuer sur Stranger Than Heaven , le potentiellement meilleur studio de chez Sega a tout de même le temps de bosser sur Virtua Fighter 6. Et quoi de mieux que l' Evo 2025 pour remettre VF6 sous le feu des projecteurs ?La dernière fois que l'on a vu Virtua Fighter 6 bougé, c'était déjà en janvier dernier . Et en 7 mois, on passe d'une bande-annonce où rien ne dépasse, à une vidéo bien plus sobre, mais où tout donne envie. Alors oui, la peinture est encore fraîche et on se doute qu'il reste encore énormément de travail, mais ce premier combat entre Sarah Bryant (ou Stella apparement) et un mec en chapeau qui est probablement Akira Yuki, donne sacrément envie. Les mouvements sont fluides, les impacts sont présents et on peut apprécier quelques animations que l'on ne voit pas partout, comme le fait de se prendre une patate en pleine face et d'être un peu étourdie.Rendez-vousau Tokyo Game Show 2025 pour en savoir plus, puisque VF6 sera présent, au moins pour une nouvelle présentation.