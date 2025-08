BioStopped

Le nouvel opus de BioShock a été annoncé il y a plus de 5 ans et demi et on n'a toujours pas vu la moindre image du jeu. Le développement ne se passe pas bien et selon Bloomberg , 2K Games a perdu patience. La dernière revue client se serait mal passé et 2K semblait déçu particulièrement par l'aspect narratif.La sentence a été directe : la patronne du studio, Kelley Gilmore, aurait été virée et le directeur créatif du jeu, Hogarth de la Plante, s'occuperait désormais de publier le jeu. Quant au reste de Cloud Chamber, le studio de dev, on leur aurait demandé d'être plus agile et plus efficace. Enfin, un remake du premier BioShock aurait été annulé. Ceci étant dit, l'original tient encore sacrément bien la route surtout après le remaster de 2016. On rappelle que Ken Levine ne bosse pas sur le nouveau BioShock. Son studio Ghost Story Games bosse sur Judas , BioShock avec une moustache, dont le développement a connu aussi des déboires mais qu'on a pu voir en action l'an passé.