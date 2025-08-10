ACTU
Light Of Motiram : Tencent fait disparaître les preuves
par CBL, email @CBL_Factor
Sony n'a pas tellement aimé que Tencent développe un clone de Horizon Zero Dawn surtout après avoir refusé que Tencent développe un clone de Horizon Zero Dawn. Le clone s'appelle Light of Motiram et Tencent a du comprendre qu'ils se sont faits prendre la main dans le sac car ils viennent de chambouler massivement toute la com' du jeu.
Sur la page Steam du jeu, toutes les captures et vidéos montrant une heroine rousse ou des animaux mécaniques ressemblant à ceux d'Horizon ont disparu. Idem pour la page YouTube. La description du jeu a été modifiée et la sortie a été repoussée à fin 2027 probablement histoire de virer tout ce qui pourrait être problématique.
