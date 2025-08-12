ACTU
Firebreak : Remedy ne jette pas l'éponge
par CBL, email @CBL_Factor
Firebreak est sorti il y a presque deux mois et n'a pas été très bien accueilli par la presse ou les joueurs. Il semble que le FPS en coop de Remedy manque de contenu et de variété, que l'interface n'est pas super claire et que les missions sont trop courtes. Le jeu a atteint le million de joueurs en 10 jours mais selon Remedy, c'est principalement grâce aux joueurs consoles vu que le jeu est présent sur le Game Pass et le PS Plus. Remedy est déçu des ventes Steam mais ne va pas lâcher l'affaire. Une grosse mise à jour est prévue en septembre et sera accompagnée d'un gros effort marketing.
Mis à part cela, Remedy se porte bien. Control et Alan Wake 2 continuent de se vendre, le studios génère des bénéfices et le développement de Control 2 et des remakes des deux premiers Max Payne avance.
